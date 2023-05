Przegląd prasy 6.05.2023 Chełm. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Chełma

Maj to doskonały czas na rozpoczęcie sadzenia warzyw w ogrodzie oraz na działce. To również początek dekorowania kwiatami balkonów. Nic dziwnego, że w słoneczny piątek na chelmskim bazarze pojawiło się mnóstwo osób zainteresowanych kupnem rozsad warzyw oraz sadzonek kwiatów balkonowych.

Most na ulicy Lubelskiej w Biłgoraju został wybudowany w pierwszej połowie lat 30. ubiegłego wieku. Budowla została wpisana do miejscowego rejestru zabytków. Niestety, ten dość niepozorny, ale interesujący most jest w złym stanie technicznym. Potrzebuje kompleksowego remontu. Władze powiatu biłgorajskiego starają się o dofinansowanie na ten cel z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.