Przegląd prasy 4.03.2022 Chełm. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Chełma

Prasówka Chełm 4.03: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Blisko 90 ton towarów dotarło w czwartek (3 marca) do magazynu PCK przy ul. Bursaki w Lublinie. To dary, jakie przekazał Niemiecki Czerwony Krzyż dla obywateli Ukrainy - zarówno tych, którzy uciekli przed wojną do Polski, jak i Ukraińców pozostających w swoim kraju. Zobacz zdjęcia. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” (powyżej) i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.