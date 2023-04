Przegląd prasy 4.04.2023 Chełm. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Chełma

Przy śniadaniu albo w drodze do pracy przejrzyj najważniejsze informacje z poniedziałku

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.04, w Chełmie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak mieszka Wiktoria Gąsiewska. Zobacz luksusowy dom celebrytki. Tak modnie aktorka urządziła wnętrza w stolicy”?

📢 Tak Światowy Dzień Świadomości Autyzmu obchodziły przedszkolaki w Wierzbicy. Zobacz zdjęcia Światowy Dzień Swiadomości Autyzmu przypada 2 kwietnia. Pamiętano o tym dniu w Gminnym Przedszkolu w Wierzbicy. Obchodzono go w poniedziałek. Tego dnia dzieci przyszły do szkoły ubrane na niebiesko.

📢 Krasnostawskie morsy zakończyły już morsowy sezon. Zobacz zdjęcia Członkowie Klubu Morsów - Krasnostawskie Karpie w minioną niedzielę, 2 kwietnia, spotkali się nad zalewem Tuligłowy, aby oficjalnie zakończyć sezon morsowy 2022/2023.

Prasówka 4.04 Chełm: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Chełmie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Będzie jaśniej i bezpieczniej na włodawskich przejściach dla pieszych W ostatnim czasie na ulicach Włodawy doszło do kilku niebezpiecznych zdarzeń z udziałem pieszych. Mieszkańcy sugerowali, że rozwiązaniem tego problemu może być dodatkowe oświetlenie przejść dla pieszych. 📢 Brunatna plama na jeziorze Białym. Co się stało? Strażacy interweniowali w sprawie brunatnej plamy na jeziorze Białym. Okazało się, że to kwitnące glony pochodzenia organicznego i nie mają negatywnego wpływu na środowisko.

📢 Jak ukryć cienie pod oczami? Sprawdź szybki i prosty trik z TikToka, którym zachwycają się influencerki Jeśli myślisz, że najlepszym sposobem na ukrycie sińców pod oczami jest makijaż, to masz rację. Warto sięgać po kosmetyki, które zamaskują ten defekt. Jak się okazuje, nie tylko korektor to uczyni. Jednym z takich kosmetyków jest również szminka w kolorze czerwonym, o czym przekonuje pewna TikTokerka. 📢 Włodawa zabiega o miliony na zabytki. Miasto złożyło wnioski na dotację Brak pieniędzy na odnowę zabytków to główny problem z jakim od lat zmagają się władze Włodawy. Może się to jednak zmienić. Miasto złożyło bowiem maksymalną liczbę wniosków do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Trzy z nich dotyczą zadań własnych miasta. Pozostałe pozwolą na udzielenie dotacji innym podmiotom. 📢 Pod ochroną karawaki. Takie krzyże można spotkać w różnych zakątkach regionu Karawaki zwane są także krzyżami cholerycznymi lub morowymi. Można je spotkać w różnych zakątkach naszego regionu. Ustawiano je zwykle na skrajach miejscowości, bo stamtąd mogło przyjść „morowe powietrze” oraz inne choroby zakaźne. Jedna z takich starych karawak nadal stoi w Szewni Dolnej (gm. Adamów). Inny można także zobaczyć m.in. w pobliskiej Jacni.

📢 Woda z bijącego pod kaplicą w Krasnobrodzie źródła pomaga na różne dolegliwości. Słynie też z dobrego smaku To miejsce znane i odwiedzane od setek lat. Nie bez powodu. Krasnobrodzka kapliczka „Na wodzie” słynie z cudownych mocy. Według dawnych przekazów objawiła się tam Matka Boska. Wierni uważają, że nadal ma ona to miejsce pod szczególną opieką. Dlatego dochodziło tam (i nadal dochodzi) do uzdrowień.

📢 Będą organizować konferencje, seminaria oraz współpracować na różnych płaszczyznach Korzyści może być z tego wiele. Akademia Zamojska będzie współpracować z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Porozumienie w tej sprawie zawarto w czwartek (30 marca). Podpisali je dr hab. Paweł Skrzydlewski, rektor Akademii Zamojskiej oraz Krzysztof Staruch, dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 📢 Aniela Lipińska z Hrubieszowa obchodziła swoje setne urodziny. Były kwiaty, życzenia i tort To były wzruszające, ciepłe uroczystości. Aniela Lipińska z Hrubieszowa obchodziła swoje stuletnie urodziny. Świętowała w gronie rodziny, wnuków, prawnuków oraz przyjaciół. Szanowną jubilatkę odwiedziła także Marta Majewska, burmistrz Hrubieszowa.

