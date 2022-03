Przegląd prasy 3.03.2022 Chełm. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Chełma

W Centrum Aktywności Gospodarczej w Chełmie rozpoczął działalność punkt magazynowy, pełniący funkcję hubu na wszystkie niezbędne rzeczy przeznaczone w ilościach hurtowych dla potrzebujących. Wieczorem we środę (2 marca) do chełmskiego CAG przyjechał konwój z Frankfurtu nad Odrą z potrzebnymi materiałami.

Kolejny sposób, by wesprzeć naszych sąsiadów zza wschodniej granicy. Teraz wszyscy, którzy chcą włączyć się w akcje pomocy uchodźcom, mogą to zrobić bez wychodzenia z domu. Wszystko dzięki specjalnej platformie, która umożliwi zrobienie zakupów przez internet.

W środę rano na lotnisku Rzeszów-Jasionka premier Mateusz Morawiecki spotkał się z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem. Obaj politycy odwiedzili granicę Polski z Ukrainą, gdzie widzieli uchodźców uciekających przed wojną. Kancelaria Premiera opublikowała poruszające zdjęcia.

Burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk wspólnie z Radnymi Rady Miasta Krasnystaw uruchomili zbiórkę środków finansowych dla Ukrainy.

Policjanci z lubartowskiej komendy pomogli kierowcy w naprawie ukraińskiego busa, przewożącego uchodźców. Znajdowało się w nim kilkanaścioro pasażerów, w tym kobiety z małymi dziećmi.

Wiosna zbliża się wielkimi krokami, więc do idealny czas na przygotowania do cieplejszej pory roku. To dobry moment na zadbanie o wygląd Twojego ogrodu, działki czy balkonu. Plusem jest również sprzyjająca pogoda, która zdecydowanie zmotywuje nas do pracy. W naszej galerii dowiesz się, co siejemy w marcu i jakich zasad należy przestrzegać.