Przegląd prasy 3.07.2023 Chełm. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Chełma

Niemcy więzili schwytanych w Puszczy Solskiej – po bitwie pod Osuchami - partyzantów w obozie przejściowym w Biłgoraju (przetrzymywano tam także ludność cywilną, głównie mieszkańców okolicznych wsi). Trafiali także do biłgorajskiego gmachu gestapo, gdzie poddawano ich okrutnym śledztwom. 4 lipca 1944 r. w lesie Rapy dokonano ich egzekucji. Zginęło wówczas ponad 60 partyzantów.

Policja zatrzymała 27-latka, który zaatakował młodą kobietę jadącą na rolkach i usiłował doprowadzić do innej czynności seksualnej. Mężczyzna groził jej także przedmiotem przypominającym broń. Grozi mu do 8 lat więzienia.

W ubiegłym roku Oddział Hematologiczny Szpitala Niepublicznego w Zamościu (nazywany jest „starym”) przyjął blisko 900 osób, z czego dwie trzecie to byli pacjenci onkologiczni. Wielu z nich leczono z wykorzystaniem nowoczesnych programów lekowych. To skuteczne, ale bardzo kosztowne terapie, wykorzystujące tzw. substancje czynne. Każdy z kilkudziesięciu realizowanych obecnie programów jest refundowany przez lubelski oddział NFZ. To także zostało ostatnio docenione. W jaki sposób?