Przegląd prasy 27.07.2023 Chełm. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Chełma

Około 10 tysięcy gości i blisko 200 wystawców uczestniczyło w tegorocznym, jubileuszowym 25. Jarmarku Holeńskim, który odbył się w niedzielę 23 lipca w skansenie w Holi, w gminie Stary Brus. To jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w powiecie włodawskim.

Do Zamościa przybyła w środę (26 lipca) Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. W ramach wizyty odbyło się także spotkanie z dziennikarzami i mieszkańcami miasta (często byli to przypadkowi przechodnie, którzy przysłuchiwali się wypowiedziom pani minister). Zaplanowano je na Rynku Wielkim w Zamościu. Omawiano głównie programy prospołeczne PiS.

Ciekawie zapowiada się piknik rodzinny 800 plus, który już w najbliższą niedzielę, 30 lipca, odbędzie się na stadionie miejskim w Chełmie przy ulicy Pierwszego Pułku Szwoleżerów 15a .

W poniedziałek 24 lipca drużyna beniaminka Tauron 1. Ligi - CHKS Arka Chełm, rozpoczęła przygotowania do swojego premierowego sezonu na zapleczu PlusLigi.

Do Sądu Okręgowego w Lublinie wpłynął akt oskarżenia przeciwko trójce radców prawnych w związku z domniemanym przywłaszczeniem blisko 3 milionów złotych. Podejrzani nie przyznają się do dokonania czynów.

Festiwal Spotkania Trzech Kultur to niezwykle klimatyczna impreza, która co roku przyciąga mnóstwo osób. Mieści się tu kościół, cerkiew i synagoga i w tych miejscach, w najbliższą niedzielę 30 lipca, rozbrzmiewać będzie muzyka i śpiew w trzech językach.

To że Lublin jest miastem inspiracji wie każdy. Ale to nie jest tylko błahy slogan, który ma ściągnąć do miasta turystów. Tak naprawdę wybierając pewne rzeczy możemy zrobić tylko w Lublinie. Jakie? Przekonaj się!

Dwa kąpieliska spośród 34 dostępnych w województwie lubelskim pozostają zamknięte przez sanepid.

Po deszczowym wtorku środa przywitała nas nieśmiałymi promieniami przebijającego się przez chmury słońca. Ta pogoda jednak nie pozostanie z nami długo. IMGW wydało alerty pierwszego i drugiego stopnia dla całego województwa lubelskiego.