Przegląd prasy 25.11.2023 Chełm. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Chełma

Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc w Chełmie świętowała 18 listopada 76-lecie swojego powstania. Była to szczególna okazja do wspomnień i podsumowań.

Zamojski Dom Kultury zaprasza mieszkańców do wspólnego kolędowania na Rynku Wielkim. Odbędzie się 16 grudnia (w godz. 14-17) oraz 17 grudnia (w godz. 15-18). Wcześniej trzeba się jednak zgłosić do organizatorów. Będzie to możliwe do 8 grudnia.

Silny wiatr w województwie lubelskim wyrządził szkody. Strażacy w regionie interweniowali już ponad 100 razy, a zgłoszenia cały czas spływają.

„Spotyka się na wsi, że matka bierze niewielki gałganek (tzw. mamkę), wkłada w niego kawałek przeżutej bułki, lub chleba, trochę cukru i zawiązawszy taką papkę wkłada ją dziecku do ust” – czytamy w jednym z poradników wydanym w dwudziestoleciu międzywojennym. „Ileż to razy taka kobieta, będąc chora i nic o tem nie wiedząc przekazuje dziecku wraz z przeżutą bułką chorobę. Bezpodstawne jest jej powiedzenie: ja ta przecie nie chora!”.