Przegląd prasy 23.09.2023 Chełm. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Chełma

Gdy o nie pytaliśmy, usłyszeliśmy w jednym z biur podróży, że Malgrat de Mar znajduje się 60 kilometrów od Barcelony w Katalonii: pomiędzy miasteczkami Santa Susanna i Blannes. Nie miało to być „spiętrzenie hoteli”, ale miejscowość przypominająca w klimacie... Zamość (z którego wyjechaliśmy) czy Kazimierz Dolny. Tak było. Plus coś jeszcze. Bo niestety Zamość i Kazimierz Dolny nie leżą nad Morzem Śródziemnym. Zatem nie usłyszymy w tych polskich miastach morza, nie odpoczniemy na rozległych, słonecznych plażach i nie "poserfujemy" na desce po falach. Taka argumentacja ostatecznie nas przekonała.

Paweł Wojciechowski, zastępca burmistrza Hrubieszowa wręczył nagrody zwycięzcom w konkursie „Najpiękniejsze posesje i balkony — Hrubieszów 2023”. Ceremonia odbyła się w poniedziałek (18 września) w miejscowym UM.

Jakiś czas temu od strony ulicy Łukasińskiego można było oglądać tabliczkę „Teren budowy. Wstęp wzbroniony”. Umieszczono ją przed wejściem na drewniany most znajdujący się obok Nowej Bramy Lubelskiej w Zamościu. Można nim dojść m.in. do zamojskiego pomnika Dawida Psalmisty. Tabliczka została zabrana, ale... most nadal jest zamknięty. To rozżaliło naszego Czytelnika.

Kolor różowy nadal będzie rządził we wnętrzach w 2024 roku. Jednak nie będzie to mocna neonowa barwa, którą kocha kultowa lalka Barbie, ale zdecydowanie bardziej subtelny i przygaszony. Czy pomalujecie nim ściany w salonie, sypialni i kuchni? A może przyszedł idealny czas na aranżację różowej łazienki?