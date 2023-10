Przegląd prasy 21.10.2023 Chełm. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Chełma

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.10, w Chełmie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gmina Leśniowice. Przeżyli z sobą 50 lat. Świętowali Złote Gody. Zobacz zdjęcia”?

Prasówka Chełm 21.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gmina Leśniowice. Przeżyli z sobą 50 lat. Świętowali Złote Gody. Zobacz zdjęcia Jubileusz 50-lecia małżeństwa to wyjątkowe święto dla nas wszystkich par, którym uda się go doczekać. Takim pięknym stażem wspólnego życia może poszczycić się w gminie Leśniowice w tym roku 12 par. To oni byli głównymi bohaterami uroczystości jaka miała miejsce w Domu Przyjęć „Słowianka” 20 października.

📢 Puszyste ciasto dyniowe na drożdżach. Zobacz przepis na wypiek lekki jak chmurka. Sposób na zaoszczędzenie żółtek Ciasto dyniowe na drożdżach to absolutny hit wśród jesiennych wypieków. W książkach kucharskich z czasów PRL-u zalecano dodawanie przecieru z dyni, aby zaoszczędzić na jajkach i uzyskać słonecznie żółty kolor ciasta. Do tego wypiek jest dłużej świeży. Zobacz przepis na puszyste ciasto dyniowe na rodzinny podwieczorek.

📢 We włodawskim ratuszu będzie też miejsce na Klub Seniora Plus To dobra wiadomość dla włodawskich seniorów. Już wkrótce w budynku Urzędu Miejskiego we Włodawie powstanie Klub Seniora Plus.

Prasówka 21.10 Chełm: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Chełmie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 w Chełmie uczcili Dzień Patrona Społeczność Szkoły Podstawowej nr 8 w Chełmie 17 października uroczyście upamiętniła swojego patrona Bolesława Zygmunta Wirskiego. 📢 Chełm. Patriotyczny rajd rowerowy. Pokonają 105 km dla Niepodległej Chełmski Klub Cyklistów PTTK zaprasza na rajd rowerowy z okazji 105 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Może wziąć w nim udział każdy chętny.

📢 Tymczasem w Chełmie: 26 kilogramów marihuany suszyło się w altance działkowej Ponad 26 kilogramów ziela konopi indyjskich zarekwirowali chełmscy policjanci z jednej z altanek działkowych w Chełmie. Rozłożone na półkach ziele znajdowało się w różnej fazie suszenia i było akurat doglądane przez trzech znajdujących się tam mężczyzn, którzy byli bardzo zaskoczeni wizytą mundurowych. 📢 Skup kasztanów. Zbierz, oddaj i zarób. Sezon powoli dobiega końca, tyle można dostać za 1 kg Po co skupuje się kasztany i ile można na tym zarobić? Rozpoczyna się jesień, pod drzewami widać pierwsze kasztany. Choć te z parku nie są jadalne, mają swoje zastosowanie m.in. w kosmetologii. Co zrobić, gdy zebraliśmy ich za dużo? Do czego kasztany przydadzą się w domu? Na pewno dzieciom do robienia ludzików, niektórzy zachowują je też w ramach przesądów. Znacznie bardziej opłaca się jednak… zanieść je do skupu. W Polsce przybywa miejsc, gdzie można sprzedać kasztany. Ile płaci się za kilogram? Jak działa skup kasztanów?

📢 Dostałeś SMS z ePUAP, że wygasa twój Profil Zaufany? To oficjalna informacja Ministerstwa Cyfryzacji, choć wygląda jak spam SMS z informacją, że wygasa twój Profil Zaufany to oficjanla kampania Ministerstwa Cyfryzacji. Wygasają właśnie profile, które zostały założone zdalnie w trakcie pandemii i te, których długość została w tym czasie automatycznie wydłużona. Jeżeli chcesz zachować swój PZ, zaloguj na stronie gov.pl i go przedłuż. 📢 Bieszczadzkie klimaty zagoszczą w chełmskiej bibliotece Stowarzyszenie WeRwA i Chełmska Biblioteka Publiczna zapraszają na kolejny Wieczór Bieszczadzki. Impreza rozpocznie się w sobotę 21 października o godz. 16:00 w sali widowiskowej ChBP przy ul. Partyzantów. Wstęp na bieszczadzkie klimaty jest oczywiście wolny.

