Przegląd prasy 19.04.2023 Chełm. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Chełma

Biskup Jan Sobiło i Zbigniew Wojciechowski zostali uhonorowani Nagrodami im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia za rok 2022. Wyróżnione przyznawane jest przez Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL za wybitne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, zawodowe bądź organizacyjne mające na celu szerzenie zasad katolickich zgodnie z zasadą Deo et Patriae.

Minister Rozwoju i Technologii wydał 15 kwietnia rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych. Jest to także efekt rolniczych protestów, które odbywały się w naszym regionie. Do tej sytuacji odniosła się spółka PKP Linia Hutnicza-Szerokotorowa. Jej przedstawiciele dementują m.in. fałszywe pogłoski, które się ostatnio pojawiły.

Piąta edycja uwielbianego przez widzów programu TVP, czyli „Sanatorium miłości”, obfitowała w wyrazistych uczestników. Jednym z nich był Dariusz ze Szczecina. W pewnym momencie swojego życia, kuracjusz postanowił wyemigrować zarobkowo do Norwegii. Trzeba przyznać, że Dariusz Kosiec mieszka w przepięknym miejscu! Zobaczcie sami - tylko nam zgodził się pokazać, jak wygląda jego mieszkanie na obczyźnie!

Już w połowie lipca do Włodawy zawitają zespoły z różnych stron świata. Po trzech latach do Włodawy powraca jeden z najciekawszych festiwali - Międzynarodowe Poleskie Lato Folklorem. Na tę imprezę z utęsknieniem czekali zarówno mieszkańcy Włodawy jak i turyści przebywający w lipcu nad Jeziorem Białym.

Co najmniej 100 nowych funkcjonariuszy planuje przyjąć w tym roku Nadbużański Oddział Straży Granicznej. Aktualnie trwa nabór kandydatów do służby przygotowawczej.

Odtworzona zostanie niemiecka akcja wysiedleńcza w gminie Krynice. Potem uczestnicy zobaczą rekonstrukcję ważnej, partyzanckiej batalii, która odbyła się 1 lutego 1943 roku. Weźmie w niej udział ponad stu miłośników historii. W niedzielę (23 kwietnia) w Krynicach odbędzie się wielka rekonstrukcja bitwy pod Zaborecznem.

To bez wątpienia jedna z najważniejszych inwestycji w gminie Sitno w ostatnich latach. Drogą powiatową o długości 3,6 km można dojechać do wielu okolicznych miejscowości. Prowadzi ona z Sitna do Jarosławca. Wyremontowano również odcinki ulic w Sitnie, Jarosławcu i Stabrowie.