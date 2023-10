Przegląd prasy 14.10.2023 Chełm. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Chełma

Prasówka Chełm 14.10: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Do szeregów Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej wstąpiło 65 nowych funkcjonariuszy. W piątek złożyli ślubowanie. W tym roku do służby we wspomnianym oddziale SG przyjęto rekordową liczbę mundurowych.