Przegląd prasy 14.06.2023 Chełm. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Chełma

Już wkrótce można będzie zgłaszać swoje kandydatury na "Chełmianina Roku 2022". To wyróżnienie jest przyznawane każdego roku przez chełmski samorząd.

Czerwiec to pora, podczas której chętnie spędzamy czas na łonie natury – otaczająca nas zieleń wpływa kojąco na zmysły i dodaje energii do działania. Jeśli szukacie miejsc, w których wypocząć w słoneczne dni, zapraszamy do zapoznania się z naszą listą atrakcji w Polsce idealnych na jednodniową wycieczkę i weekend. Dokąd warto pojechać, by ciekawie spędzić czas na świeżym powietrzu?

„Odkrywamy magiczne Roztocze w Krasnobrodzie” – pod takim hasłem odbędzie się w tym malowniczym miasteczku bardzo ciekawe wydarzenie. Zaplanowano go w niedzielę (18 czerwca). Impreza będzie zorganizowana w ramach obchodów Święta Parków Krajobrazowych Województwa Lubelskiego.