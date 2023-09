Przegląd prasy 13.09.2023 Chełm. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Chełma

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek we wtorek po południu, spotkał się z mieszkańcami oraz kandydatami do Sejmu i Senatu z okręgu nr 7 i okręgu nr 18, w Chełmskiej Bibliotece Publicznej.

„Nie zamkniecie mi ust” – w takiej koszulce posłanka KO, Marta Wcisło wystąpiła na konferencji prasowej. Dlaczego? Posłanka uważa, że jest zastraszana przez LW Bogdanka, puławskie Azoty i działaczy PiS, a wezwanie przedsądowe od tej ostatniej spółki przyszło do posłanki nie z Puław, ale z ul. Nowogrodzkiej w Warszawie, gdzie znajduje się centrala partii rządzącej.

Jak zrobić najlepsze smażone kotlety? Mamy na to 9 sprawdzonych przepisów. To m.in. kotlety po zbójnicku zapiekane z pysznym farszem, delikatne sznycelki z indyka i rewelacyjne kotlety mielone nadziewane pieczarkami. Wszystkie potrawy zrobisz bez trudu i zjesz z apetytem. Przekonaj się i przygotuj wyśmienity obiad z mięsem dla całej rodziny. Wypróbuj nasze przepisy.

To ważny dokument. Miejski Zakład Komunikacji w Zamościu przygotowało analizę swojej działalności za ubiegły rok. Raport był prezentowany na ostatniej sesji zamojskiej Rady Miejskiej. Wynika z niego, że ta miejska spółka „wygenerowała” w tym czasie stratę w wysokości ponad 3,8 mln zł, a skumulowane straty także z lat ubiegłych wynoszą w sumie ponad 9,5 mln zł.

To będzie prawdziwe święto nie tylko dla melomanów. W dniach 17-24 września odbędzie się w Zamościu III Wschodni Festiwal Muzyki Barokowej Musica Dell’Anima. Uczestnicy spotkają się w zabytkowych, katolickich świątyniach Starego Miasta oraz w dawnej synagodze.

Nawet ludzie dość dobrze znające Roztocze nie zawsze tam zaglądają. Zwykle dotyczy to jednak piechurów lub osób poruszających się autami. Miłośnicy dwóch kółek malownicze Wzgórze Polak (w sąsiedztwie Panasówki) doceniają i chętnie odwiedzają. Wiedzie tam bowiem z Biłgoraja szlak pod hasłem „Pogranicze regionów”. Często zaglądają tam także miłośnicy historii. Bo w tym miejscu odbyła się bitwa Pod Panasówką.

W parafii św. Małgorzaty w Olchowcu, gmina Wierzbica, w minioną niedzielę obchodzono Święto Chleba. Wydarzenie to nawiązuje do tradycji polskiej wsi i obrzędowości oraz było okazją do zasmakowania w tradycyjnie przygotowanym chlebie przez lokalne gospodynie.