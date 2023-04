Przegląd prasy 13.04.2023 Chełm. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Chełma

Coraz cieplejsze dni sprawiają, że chcemy jak najwięcej czasu spędzać na świeżym powietrzu. To świetny moment, żeby zacząć jeździć na rowerze. Nie tylko można wszędzie szybciej dotrzeć, ale też wspomóc odchudzanie, pracę serca i płuc, a nawet przedłużyć swoje życie. Efekty, jakie daje jazda na rowerze odczujesz już po godzinie aktywności. Sprawdź, ile kalorii spalisz i co zyskasz w czasie jazdy rowerem.

W sumie inwestycja ma pochłonąć ok. 58 mln zł. Aby jej sprostać, zamojski magistrat zamierza wyemitować obligacje o wartości 15 mln zł. Prace remontowe zamojskiego stadionu mają trwać blisko 1,5 roku. Kłopot w tym, że plany nie podobają się... kibicom Hetmana Zamość. Domagają się oni nawet czasowego wstrzymania rządowych dotacji na ten cel! A to w Zamościu chyba sytuacja bez precedensu.

Wiesław Muszyński burmistrz Włodawy zaprasza przedsiębiorców do udziału w konferencji poświęconej finansowaniu i rozwojowi przedsiębiorstw ze środków unijnych i krajowych.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Chełmie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W sumie straty oszacowano na ok. 1,5 mln zł. Zboże ukraińskie (określane jako techniczne, czyli przeznaczone na pellet czy do spalenia) sprzedano trzem dużym zakładom młynarskim jako polskie. Miały to zrobić firmy z Zamojszczyzny.

Młodzież z Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie zasługuje na pochwałę. Podczas odbywającego się w szkole terenowego poboru krwi do udziału w akcji, przeprowadzonej przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, zgłosiło się około 90 dawców wielokrotnie oddających honorowo krew.

Jego uczestnicy chcieli zablokować dzisiaj (12 kwietnia) przejazd kolejowy, ale nie zostali wpuszczeni na tory przez policję. Wywiesili jednak transparenty ze swoimi hasłami na ciągnikach i innych pojazdach oraz zwołali konferencję prasową. Zapowiadają, że jeśli będzie trzeba, będą wyrażać niezadowolenie „na ulicy” przez najbliższy tydzień. Rozpoczął się protest AGROunii oraz innych organizacji rolniczych w w Hrubieszowie.