Przegląd prasy 12.03.2022 Chełm. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Chełma

Od 1 marca sklep stacjonarny Agencji Mienia Wojskowego w Lublinie przy ul. Łęczyńskiej 1 jest dostępny dla mieszkańców. Jak przyznają pracownicy lubelskiego oddziału nie brakuje chętnych na zakup wojskowego asortymentu.

To rutynowe działania. Mogą wywoływać emocje, bo społeczeństwo się od nich w ostatnich latach odzwyczaiło – tłumaczą wojskowi. O co chodzi? Sztab Generalny Wojska Polskiego wzywa lub będzie wzywać rezerwistów na obowiązkowe ćwiczenia. Może to dotyczyć tysięcy mężczyzn.