Przegląd prasy 12.10.2023 Chełm. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Chełma

Członkowie Rotary Club Chełm wsparli Stowarzyszenie Hospicjum Domowe im. ks. kan. K. Malinowskiego w Chełmie kwotą 10 tysięcy złotych z przeznaczeniem na doposażenie wypożyczalni w sprzęt. Dzięki tej darowiźnie hospicjum zakupiło 4 łóżka elektryczne wraz z materacami przeciwodleżynowymi oraz 6 chodzików.

Prokuratura Okręgowa w Zamościu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 29-latce. Według ustaleń śledczych miała ona doprowadzić do śmierci swojego dziecka. Zwłoki noworodka znaleziono w torbie na zakupy. Kobieta nie przyznała się do winy.