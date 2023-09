Przegląd prasy 11.09.2023 Chełm. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Chełma

Szukasz pracy w woj. lubelskim? Oto oferty opublikowane na stronie lubelskiego Powiatowego Urzędu Pracy. Sprawdziliśmy tylko te oferty, na których można najwięcej zarobić. Wysokość wynagrodzeń w prezentowanych ogłoszeniach to ponad 6 tysiące złotych brutto. Zobacz, gdzie możesz się zatrudnić!

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Chełma, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 3.09 a 9.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Włodawa już gotowa na Festiwal Trzech Kultur. To jedno z największych wydarzeń kulturalnych w regionie. Zobacz program”?

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek wziął udział w II Rajdzie Martyrologii Poległych Lubelszczyzny. trasa rozpoczynała się w Woli Gułowskiej i liczyła ok. 30 km.

Prasówka 11.09 Chełm: pozostałe wydarzenia

Atrakcyjnie zapowiada się tegoroczny Festiwal Trzech Kultur, który jak co roku odbędzie się we Włodawie. Festiwal ten jest jednym z największych tego typu wydarzeń kulturalnych w województwie lubelskim, a jego głównym celem jest prezentacja kultury, tradycji i dziedzictwa trzech narodów: polskiego, ukraińskiego i żydowskiego, które żyły i tworzyły w regionie. Festiwal co roku przyciąga wielu turystów z regionu oraz różnych stron Polski i zagranicy.