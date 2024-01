Przedszkola w Chełmie. Zobacz, gdzie możesz zapisać dziecko w roku szkolnym 2024/2025

W jakim wieku dziecko może isć do przedszkola?

Kiedy zaczynają się rekrutacje w przedszkolach w Chełmie?

Jak wyglądają zasady rekrutacji?

Czy warto zapisywać dziecko do przedszkola w Chełmie?

Nauka w przedszkolu pozostaje wielce ważna w kontekście rozwoju dziecka. Jej głównym celem jest przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole. Poza tym, dziecko uczęszczając do przedszkola poznaje tajniki życia w grupie. Dochodzi u niego do rozwoju w obszarze społecznym i emocjonalnym. Uczy się tam, jak rozmawiać z rówieśnikami, wyrażać swoje emocje i potrzeby.