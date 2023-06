Przedszkola w Chełmie. Zobacz, gdzie możesz zapisać dziecko w roku szkolnym 2023/2024

Procesy rekrutacyjne do przedszkoli rozpoczynają się zazwyczaj w pierwszych miesiącach roku, w lutym i marcu. Jest to uzależnione od danej placówki. Publiczne oraz niepubliczne przedszkola mają różniące się od siebie zasady rekrutacji. W tych pierwszych są ustalane odgórnie i znajdują się w ustawie, natomiast niepubliczne ustalają zasady samodzielnie i w każdej placówce mogą być odmienne.

Zapisy odbywają się poprzez platformy internetowe lub w starej formie, to znaczy samodzielne przekazanie formularza do sekretariatu placówki.

Informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 w placówkach publicznych w Chełmie możesz uzyskać na ich stronach oraz na stronie urzędu miasta. Kryteria w procesie rekrutacyjnym to między innymi wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, czy też objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Czy zapisanie dziecka do przedszkola w Chełmie to dobry pomysł?

Edukacja przedszkolna jest wielce istotna w rozwoju malucha. Jej głównym celem jest przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole. Poza tym, maluch chodząc do przedszkola nabiera umiejętności funkcjonowania w grupie. Dochodzi u niego do rozwoju w obszarze społecznym i emocjonalnym. Zdobywa tam wiedzę, jak rozmawiać z pozostałymi dziećmi i dorosłymi, mówić o swoich emocjach i potrzebach.