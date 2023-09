Przedszkola w Chełmie w roku szkolnym 2023/2024. Przeczytaj, gdzie się znajdują

Placówki niepubliczne w Chełmie działają zgodnie z przepisami, które określono w statucie i w oparciu o nie przeprowadzają rekrutację. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Najczęściej o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Następnie pierwszeństwo mają zwykle maluchy, które chodziły do wybranego przedszkola już wcześniej. Pod uwagę bierze się także okoliczności takie, jak rodzeństwo uczęszczające do tego przedszkola. Informacje w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 możesz znaleźć na stronie internetowej lub bezpośrednio w sekretariacie.

Edukacja przedszkolna jest wielce ważna w rozwoju dziecka. Jako cel główny obiera sobie przygotowanie go do nauki w szkole. Oprócz tego, dziecko chodząc do przedszkola poznaje tajniki funkcjonowania w grupie. Rozwija się w zakresie społecznym i emocjonalnym. Zdobywa tam wiedzę, jak rozmawiać z pozostałymi dziećmi i dorosłymi, wyrażać swoje emocje i potrzeby.

Pozostaje to przestrzenią do rozwoju umiejętności z obszaru motoryki. Maluchy uczą się, jak bez pomocy dorosłych myć zęby, ubierać się, jeść, biegać, rysować. Zabawa w grupie przyczynia się do przyswojenia takich zasad, jak wymienianie się zabawkami z innymi dziećmi, zabawa bez kłótni, empatyczne podejście do innych dzieci.