Przedszkola w Chełmie w roku szkolnym 2023/2024. Adresy i kontakt do placówek

Placówki niepubliczne w Chełmie działają zgodnie z przepisami, które zapisano w statucie i bazując na nich przeprowadzają rekrutację. W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz. Najczęściej o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Następnie pierwszeństwo mają zazwyczaj maluchy, które uczęszczały do konkretnej placówki już wcześniej. Pod uwagę mogą być brane również okoliczności takie, jak rodzeństwo uczące się w tym przedszkolu. Więcej informacji na temat rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 znajdziesz na stronie internetowej lub w sekretariacie.

Procesy rekrutacyjne w przedszkolach prowadzone są na ogół w pierwszym kwartale roku, w lutym i marcu. Zależy to od konkretnej placówki. Publiczne oraz niepubliczne przedszkola posiadają różne procesy rekrutacyjne. W pierwszym wariancie są ustalane odgórnie i zapisane w ustawie, natomiast te drugie ustalają zasady indywidualnie i w każdej placówce mogą wyglądać inaczej.

Do przedszkola można zapisać dziecko, które w dniu rozpoczęcia roku szkolnego rocznikowo ma ukończone 3 lata. W wyjątkowych sytuacjach może mieć 2,5 roku, zdecydować o tym może sama placówka.

Edukacja przedszkolna pozostaje niezwykle ważna w sferze rozwoju malucha. Za główny cel obiera sobie przygotowanie go do nauki w szkole. Oprócz tego, dziecko będąc w przedszkolu uczy się życia w grupie. Rozwija się w obszarze społecznym i związanym z emocjami. Zdobywa tam wiedzę, jak rozmawiać z innymi dziećmi, komunikować swoje potrzeby i wyrażać emocje.

Informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 w przedszkolach publicznych w Chełmie możesz znaleźć na ich stronach, a także na stronie urzędu miasta. Kryteria dotyczące rekrutacji to między innymi niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, czy też objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Zapisy odbywają się poprzez internetowe platformy bądź w sposób tradycyjny, to znaczy złożenie formularza w sekretariacie placówki.

Pozostaje to przestrzenią do rozwoju umiejętności z zakresu motoryki. Maluchy uczą się, jak samodzielnie umyć zęby, jeść, nakładać i zdejmować buty, grać w piłkę, rysować. Zabawa w grupie przyczynia się do przyswojenia takich zasad, jak dzielenie się zabawkami, zabawa bez konfliktów, empatia wobec innych dzieci.