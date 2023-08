Prasówka z Chełma 9.08.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Długi i wymagający dzień pielgrzymów, którzy dziarsko maszerują do Jasnej Góry. Pątnicy pokonali prawie 30 km, aby dotrzeć do stóp Świętego Krzyża.

Wakacje to czas odpoczynku, relaksu i zabawy. Jednak aby nikomu nic się nie stało warto pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Tego właśnie uczyli się uczestnicy akcji "Bezpieczne Maczuły" zorganizowanej w minioną niedzielę, 6 sierpnia, nad zalewem w gminie Leśniowice.

Już wkrótce 12-13 sierpnia odbędą się Dni Chełma. Ta impreza po wielu latach, zgodnie z życzeniem mieszkańców, odbędzie się ponownie w centrum miasta. Wiąże się to jednak z wieloma utrudnieniami dla kierowców w związku ze zmianą organizacji ruchu drogowego.

Beata Ścibakówna ma 55 lat i figurę nastolatki. Jednak jej stylizacje są ponadczasowe i uniwersalne. Na jej profilu w mediach społecznościowych pokazała się w spódnicy, która między innymi ukryje duże uda, szerokie biodra i masywniejsze kolana. A najważniejsze jest to, że będziesz czuć się w niej wygodnie i modnie. Zobacz, co na siebie założyła aktorka.

Funkcjonariusze Izby Celno-Skarbowej z Chełma udaremnili przemyt podrobionej odzieży z Bangladeszu. Do Polski próbowano wwieźć prawie 16,5 tys. sztuk.

Jarmark Pawłowski to piękne wydarzenie kultywujące regionalne tradycje i rzemieślnicze umiejętności. Jak co roku i tym razem w minioną niedzielę, 6 sierpnia, na jarmark do Pawłowa, gm. Rejowiec Fabryczny, przybyło mnóstwo osób z całego regionu. Nie zawiedli również twórcy ludowi i rzemieślnicy.

Cisza, spokój, szum wody i relaks... Tak wędkowanie może wyglądać. Czasami jednak zamienia się w wielogodzinną walkę, której ukoronowaniem jest zdobycz, której nie powstydziłby się żaden myśliwy. Zobacz największe ryby, jakie zostały złowione przez dzielnych wędkarzy w województwie lubelskim. To prawdziwe giganty!