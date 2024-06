Prasówka z Chełma 8.06.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Kolejny profesor z zagranicznego ośrodka naukowego był gościem Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Grecki naukowiec zajmujący się technologiami oczyszczania ścieków odwiedził lubelską uczelnię w ramach programu Gminy Lublin „Visiting professors in Lublin” Celem programu jest międzynarodowa wymiana wiedzy i doświadczeń. Wizyta miała również wymiar praktyczny.

To bardzo smutna wiadomość i ogromna strata dla miasta i mieszkańców Chełma. Nie żyje Beata Mojska-Zając, historyk i wieloletni pracownik Muzeum Ziemi Chełmskiej im. W. Ambroziewicza. Miała 58 lat.

Ta impreza co roku cieszy się dużym zainteresowaniem wśród chełmskich seniorów. W tym roku Biesiada dla Seniorów pt. ”Na ludową nutę z wiankiem w tle” odbyła się 6 czerwca z inicjatywy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.

„Z ogromną radością ogłaszamy, że Akt lokacyjny Zamościa został wpisany na Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata w jej 5. jubileuszowej edycji” – czytamy na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Zamościu. „Jesteśmy przepełnieni dumą i radością, że nasz bezcenny pergamin, kluczowy dla naszej historii, został w ten sposób uhonorowany! To wspaniale wyróżnienie podkreśla niezwykłe znaczenie naszego dziedzictwa. Dziękujemy. ”

Sąd Okręgowy w Lublinie odrzucił w czwartek (6 czerwca) odwołanie rolników od decyzji wójta Dorohuska o rozwiązaniu protestu przed przejściem granicznym. Oznacza to, że nie mogą powrócić na granicę. Rolnicy mają pięć dni na złożenie zażalenia do Sądu Apelacyjnego.

Już w najbliższą niedzielę 9 czerwca w Chełmskim Domu Kultury będzie koncert "Uszy" promujący autorską płytę Bartka Kazimierczaka. Początek o godz.18:00. Bezpłatne wejściówki do odebrania w kasach Chełmski Dom Kultury i Centrum Kultury Filmowej "Zorza". Wstęp wolny.

W piątek (8 czerwca) na drogach Lubelszczyzny policja prowadzi ogólnopolską akcję „Prędkość”. - Kontrolujemy stosowanie się kierujących do przepisów ruchu drogowego i ograniczeń prędkości - zaznacza policja.

Znowu grzmiało i błyskało. Dzisiaj nad ranem przez Zamość oraz powiat zamojski przetoczyła się burza. Tym razem trwała krócej niż we wtorek i była znacznie mniej intensywna. Jednak w miejscowości Niedzieliska (gm. Szczebrzeszyn) doszło do pożaru stodoły. Prawdopodobnie ma to związek z dzisiejszą burzą. Poszkodowane są dwie osoby.