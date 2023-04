Prasówka z Chełma 5.04.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Zwierzyniec to niewielkie miasteczko położone na Roztoczu. W okresie II wojny światowej należało terytorialnie do Dystryktu Lubelskiego, znajdując się na terenie Kreishauptmannschaft Biłoraj. Zwierzyniec jest położony między lasami a na jego obrzeżach znajdują się tory kolejowe. To tymi torami wożono tysiące Żydów do obozu zagłady w Bełżcu. Tymi samymi torami, choć w drugą stronę, w kierunku Lublina wywożono w 1943r. wysiedlaną ludność z Zamojszczyzny.