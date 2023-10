Prasówka z Chełma 22.10.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

To niecodzienna wystawa, którą warto zobaczyć. Wernisaż prac wybitnego artysty i grafika Pawła Warchoła odbył się w sobotę 21 października w Dworze Sztuki w Siennicy Rożanej.

W Lublinie trwa StarFest, czyli Fantastyczny Festiwal Wyobraźni. Wśród gości festiwalu znaleźli się najbardziej znani polscy pisarze fantasy, m. in.: Anna Brzezińska, Radek Rak, Michał Gołkowski. Fani fantastyki mogą tez liczyć na występ Uru i Aura, członkinie słynnej grupy Akiharu, zespołu cosplayowo-tanecznego.

Jubileusz 50-lecia małżeństwa to wyjątkowe święto dla nas wszystkich par, którym uda się go doczekać. Takim pięknym stażem wspólnego życia może poszczycić się w gminie Leśniowice w tym roku 12 par. To oni byli głównymi bohaterami uroczystości jaka miała miejsce w Domu Przyjęć „Słowianka” 20 października.