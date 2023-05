Prasówka z Chełma 15.05.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Prasówka Chełm 15.05: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Pokazem niezwykłych umiejętności wykazali się uczestnicy Wrak Race we Włodawie. To jedna z największych takich imprez w kraju. Wyścigi wraków, które odbyły się we Włodawie dostarczyły zarówno zawodnikom jak i kibicom dużo pozytywnej adrenaliny. Wzięło w nich udział blisko 30 załóg, w tym kobiety.