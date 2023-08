Prasówka z Chełma 13.08.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Lubelscy pielgrzymi w piątek (11 sierpnia) pokonali kolejny odcinek szlaku. Z Małogoszcza do Włoszczowy przeszli z uśmiechem na twarzach i modlitwą. To był czas na przemyślenia i postanowienia.

36-latek włamał się do plebanii, uszkodził drzwi do kilku pomieszczeń, po czym ukradł wino i złotą biżuterię. Na gorącym uczynku przyłapała go lubelska policja.

Na poligonie w Nowej Dębie została zdetonowana bomba z Lublina. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych opublikowało na profilu społecznościowym film z detonacji znaleziska z ulicy Wrońskiej w Lublinie.

W czwartek lubelscy pątnicy mieli najdłuższą trasę do przebycia. To jednak nie zmniejszyło ich zapału i z uśmiechem na ustach wędrowali, aby z każdym krokiem zbliżyć się do Jasnej Góry.