Prasówka z Chełma 11.10.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Światowy Dzień Drzewa to święto, które zapoczątkował sekretarz rolnictwa Stanów Zjednoczonych Julius Sterling Morton. 10 kwietnia 1872 roku zaapelował on do swoich rodaków, aby posadzili drzewa. Obecnie jest to akcja znana na całym świecie, w Polsce „Arbor Day” obchodzimy 10 października od 2002 roku. Chociaż jest to niezwykle ważna funkcja, drzewa to coś więcej niż filtrowanie powietrza.