Prasówka z Chełma 10.10.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Zielone paznokcie to zawsze modny trend. Ten kolor spodoba się minimalistkom, jak i tym paniom, które lubią, jak coś się dzieje na pazurkach. A dlaczego? Bo manicure w tym odcieniu świetnie pasuje do wielu jesiennych stylizacji. Zobacz garść inspiracji.

To się na szczęście nie udało. 51-latek próbował wyjechać z Polski na Ukrainę pojazdem marki Toyota C-HR, o wartości około 100 tys. zł. Podczas kontroli na przejściu granicznym w Zosinie, mundurowi – jak to określono - „ujawnili ingerencję w pole numeryczne VIN tego pojazdu”. Efekt? Okazało się, że auto jest poszukiwane. Zniknęło właścicielowi w Hiszpanii.

„Kiedy Święta Rodzina, dosiadłszy mizernego osiołka, uciekała przed siepaczami króla Heroda z judzkiego Betlejem do Egiptu, Matka Boska zwróciła się do rosnącej w przydrożnym gaju osiki z błaganiem o pomoc” - pisała Maria Ziółkowska w swoich znakomitych „Gawędach o drzewach”. „Osika odmówiła schronienia pod swymi gałęziami, tłumacząc, że listowie ma za rzadkie, za przejrzyste, że małemu Jezuskowi będzie niewygodnie, bo mchu pod nią tyle, co kot napłakał, że to, że owo”.

Katarzyna Zamoyska z domu Ostrogska pożegnała się z życiem w październiku 1642 r. Była wdową po Tomaszu Zamoyskim, II zamojskim ordynacie, który zmarł cztery lata wcześniej, w 1638 r. Na ceremonię pogrzebową kanclerzyny zjechało wielu dostojnych gości. Nie wszyscy żałobnicy poprzestali na odprowadzeniu zmarłej do grobu. Co ich zatem do Zamościa przywiodło?