Prasówka z Chełma 1.12.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

We wrześniu minęło 90 lat od uroczystości odsłonięcia i poświęcenia pomnika Poległym Bohaterom 7 Pułku Piechoty Legionów w Chełmie. Rocznica ta przeszła jak zwykle nie zauważona.

To będzie atrakcja turystyczna jakiej jeszcze we Włodawie jeszcze nie było. Dwie budki nietelefoniczne staną na wiosnę w centrum miasta, z których będą mogli korzystać zarówno turyści, jak też mieszkańcy.

Dwóch mężczyzn zostało tymczasowo aresztowanych za wyrzucenie znajomego przez balkon podczas libacji alkoholowej we Włodawie. Pokrzywdzony runął z 3 piętra, jego stan jest bardzo ciężki.

Miłośnicy staroci po raz kolejny będą mieli swoje święto. W niedzielę (3 grudnia) w Zamościu odbędzie się Giełda Kolekcjonerska. Zaplanowano ją w Zamojskim Domu Kultury przy ul. Partyzantów 13.

W nocy z wtorku na środę (28/29 listopada) w Korolówce doszło do czołowego zderzenia osobówki z ciężarówką. Jak ustaliła policja, to kierujący osobowym Hyundaiem zjechał na przeciwległy pas ruchu. Obaj kierowcy byli trzeźwi, a pasażerka osobówki z obrażeniami została przewieziona do szpitala.

To jedno z najpiękniejszych miejsc na Roztoczu. Bukowa Góra jest wzniesieniem o wysokości 310 metrów n.p.m. znajdującym się na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego (w sąsiedztwie Zwierzyńca). Spokojne, malownicze i pełne uroku krajobrazy są tam zimą szczególnie piękne. Wrażenie robią także okoliczne pagórki i pola poprzedzielane wysokimi miedzami. Nic dziwnego, że chętnych do wędrówek w tym zakątku Roztocza nie brakuje.