Prasówka z całego tygodnia 4.06.2023 w Chełmie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Funkcjonariusze z woj. lubelskiego poszukują pijanych kierowców, którzy ukrywają się przed wymiarem sprawiedliwości. To właśnie ci mężczyźni prowadzili auta pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Rozpoznajesz kogoś? Szybko skontaktuj się z policją.

Ogólnopolski Turniej Nalewek - to właśnie ta impreza zawładnęła znanym lubelskim „Dworem Anna” na cały piątek (2 czerwca). Już po raz piętnasty spotkali się tam twórcy, smakosze i miłośnicy znakomitych potraw i trunków, których początki sięgają czasów staropolskich.

Obecnie życie ze sztuczną inteligencją staje się dla nas codziennością. Czy sztuczna inteligencja jest naszym wrogiem czy przyjacielem? To pytanie zadali sobie uczniowie 1LO im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie 30 maja w ramach XVIII Debaty Oksfordzkiej o sztucznej inteligencji.

Już niedzielę, 4 czerwca na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie, gmina Chełm, odbędzie się jubileuszowe XXV Nadbużańskie Święto Pszczoły. Ta najsłodsza impreza w regionie co roku przyciąga tysiące osób.

Niezwykle uroczyście świętowano jubileusz 40 - lecia Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie. Uroczysta akademia odbyła się 31 maja w budynku "Ósemki", w której uczestniczyli liczni goście.

Sołtysi, strażacy i pracownicy samorządowi z gminy Krasnystaw zostali uhonorowani medalami za długoletnią służbę i krzyżami zasługi.

Rada Gminy Wierzbica podczas sesji, która odbyła się 31 maja, udzieliła wotum zaufania i absolutorium wójtowi gminy Zdzisławie Deniszczuk. 10 radnych głosowało za, natomiast 2 wstrzymało się od głosu.

Świat, ale i Polska zna przykłady psów, które zostały uznane za najwierniejsze na świecie. Te czworonogi mają swoje pomniki,a jeden z nich stał się bohaterem niezwykle wzruszającego filmu, który do dziś jest jedną z najwyżej ocenianych produkcji na świecie wśród Internatów. Przyglądamy się rasom psów, które w naturalny sposób przywiązują się do właściciela, a do tego są najmądrzejsze. Kto na szczycie listy?