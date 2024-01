Prasówka Chełm 4.01.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Chełmie nie minęło Cię nic ważnego

Koncerty noworoczne w Siennicy Różanej to już wieloletnia tradycja, do której organizatorzy powracają w tym roku. Po raz 22. Koncert Noworoczny odbędzie się 13 stycznia, o godz. 16.00 w hali sportowej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej. Wstęp wolny.

Jest o co walczyć. „Rowerowe Roztocze” to ogromny projekt. Osią pomysłu jest Centralny Szlak Rowerowy Roztocza. Zostanie on zmodernizowany. Pojawi się tam m.in. nowa nawierzchnia oraz 21 Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR). Wybudowanych będzie także kilkadziesiąt kilometrów nowych tras rowerowych. Najpierw jednak samorządy muszą postarać się o wykonanie dokumentacji technicznej. A na to potrzebne są pieniądze. One są właśnie „zabezpieczane”.