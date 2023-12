Prasówka Chełm 3.12.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Chełmie nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.12, w Chełmie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gmina Wierzbica. To była innowacyjna akcja z wąsami. Tak zachęcano mężczyzn do badan profilaktycznych. Zobacz zdjęcia”?

Prasówka Chełm 3.12: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Gmina Wierzbica. To była innowacyjna akcja z wąsami. Tak zachęcano mężczyzn do badan profilaktycznych. Zobacz zdjęcia Październik był miesiącem profilaktyki nowotworów u kobiet. Natomiast listopad to czas akcji movember - polegającej ma zachęcaniu mężczyzn do badań profilaktycznych.

📢 Tajemniczy obiekt w lesie. Budowla robi wrażenie Tajemnicza budowla to dawna niemiecka fabryka kruszywa (szutru) w Dalimierzu, niewielkiej miejscowości w gminie Polanów (województwo zachodniopomorskie), Ze szczątkowo dostępnych informacji wynika, że powstała w latach 20. albo 30. XX wieku. To co widać na współczesnych zdjęciach, to tylko jej część.

Prasówka 3.12 Chełm: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Chełmie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Promocja oficerska absolwentów Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Zdjęcia W uroczystej promocji na pierwszy stopień oficerski absolwentów Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie wziął udział szef MON Mariusz Błaszczak. Do promocji przystąpiło 147 żołnierzy, w tym 17 kobiet.

📢 Janów Lubelski. „Przyjaciele-przyjacielowi”. Wzruszające obchody pierwszej rocznicy śmierci Józefa Łukasiewicza Tablica pamiątkowa zostanie poświęcona pamięci Józefa Łukasiewicza, regionalisty, historyka i dziennikarza z Janowa Lubelskiego. Ten przykuty do wózka przez większość życia człowiek pomagał wielu osobom, był też autorem albumów „Kalwaria Ziemi Lubelskiej”, „Drogowskazy wiary. Kapliczki i Krzyże Ziemi Janowskiej” oraz m.in. opracował wspomnienia obozowe ks. Czesława Dmochowskiego pt. „Widziałem piekło”. Jego zasługi i różne dzieła trudno zresztą zliczyć.

📢 Ciepło, przytulnie bezpiecznie. W Zamościu otwarto miejsce schronienia dla uchodźców z Ukrainy Ośrodek stworzony przez lubelski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej powstał przy ul. Zagłoby 8 w Zamościu. To tymczasowe miejsce pobytu dla osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań wojennych. Inwestycja pochłonęła ponad 6,1 mln zł. Niemal w całości została sfinansowana z pieniędzy pozyskanych z Unii Europejskiej (wkład własny to ok. 100 tys. zł).

📢 Gajadhur: Wszystkie drogi krajowe i ekspresowe są aktualnie przejezdne Wszystkie drogi krajowe i ekspresowe są aktualnie przejezdne. Na niektórych zalega błoto pośniegowe, które sukcesywnie będzie usuwane – poinformował w sobotę (2 grudnia) minister infrastruktury Alvin Gajadhur. W nocy pracowało 1,2 tys. pojazdów do zimowego utrzymania dróg. 📢 Zamość pod śniegiem. Jak w bajkach Andersena: pada i pada, 2.12.2023 Opady śniegu w Hetmańskim Grodzie od rana są bardzo intensywne. Wiele osób odśnieża swoje samochody, chodniki przed posesjami i drogi dojazdowe. Na ulicach jest ślisko, więc ruch jest znacznie mniejszy niż w innych dniach (także dlatego, iż mamy sobotę). 📢 Śnieżyca w woj. lubelskim. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia Z intensywnymi opadami śniegu i gołoledzią na drogach muszą liczyć się w weekend mieszkańcy województwa lubelskiego – ostrzegają synoptycy. W sobotę na południu regionu może spaść do 40 cm śniegu.

📢 Gmina Radecznica. Mieszkańcy kilku miejscowości nie mogą korzystać z gminnego wodociągu. Woda została tam skażona To dla wielu osób wielki kłopot. Woda z wodociągu Gorajec-Zagoble w gminie Radecznica nie nadaje się do picia, przygotowywania potraw gotowanych, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych i sztućców, mycia zębów czy m.in. kąpieli. Bo wykryto w niej bakterie enterkoki. W kłopocie są zatem mieszkańcy miejscowości Czarnystok, Wólka Czarnostocka, Gorajec-Zagroble, Gorajec-Zastawie, Gorajec-Stara Wieś.

📢 „Wyrżnięcia żywego ciała”. O wcieleniu do Cesarstwa Rosyjskiego części Zamojszczyzny i Chełmszczyzny. I planowanej całkowitej rusyfikacji „Wzięto się do ustalania granicy nowej guberni. Przyczem zastosowano wyższą taktykę: gdy się ustali, że gdzieś tam na zachodzie, w jakiejś wsi, gromadka ludzi była zanotowana w księgach prawosławnej ludności, to już i wszystko, co od tej wioski leży na wschód jest iskoni (od niepamiętnych czasów) rosyjskie” — pisał z oburzeniem jeden z polskich dziennikarzy. „I wciela się to do nowej guberni”.

📢 Chełm. Już wkrótce jubileusz 20 -lecia działalności Grupy Alternatywa. Będzie wernisaż prac uczestników Z okazji jubileuszu 20-lecia działalności Grupy Alternatywa Chełmskiego Domu Kultury odbędzie wernisaż wystawy prac jej uczestników. 📢 To było niezwykle udane spotkanie z Aleksandrem Kwaśniewskim w Chełmie. Zobacz zdjęcia Sala widowiskowa Chełmskiej Biblioteki Publicznej wypełniona była do ostatniego miejsca podczas środowego spotkania z Aleksandrem Kwaśniewskim - politykiem, dyplomatą, aktywistą, prezydentem Polski w latach 1995–2005 oraz współautorem książki pt. : „Prezydent. Aleksander Kwaśniewski w rozmowie z Aleksandrem Kaczorowskim".

