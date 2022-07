Prasówka Chełm 29.07.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Chełmie nie minęło Cię nic ważnego

Hrubieszowscy policjanci zatrzymali 31-letniego mężczyznę, który podczas kłótni śmiertelnie ugodził nożem swojego znajomego. Do tragedii doszło na jednej z posesji w Hrubieszowie.

Warto do tych miejsc pojechać. Roztoczańskie cerkwie i cmentarze bez wątpienia należą do najpiękniejszych i najbardziej oryginalnych w Polsce i całej Europie. Odwiedziliśmy je ostatnio w Nowym Bruśnie, Radrużu, Hucie Różanieckiej, Woli Wielkiej oraz m.in. w miejscowości Prusie. To już województwo podkarpackie, ale nadal na malowniczym Roztoczu.

Podczas naprawy samochodu auto przygniotło mężczyznę. Zmarł na miejscu.