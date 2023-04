Prasówka Chełm 27.04.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Chełmie nie minęło Cię nic ważnego

Ten spacer był świetną okazja, żeby lepiej poznać swoje miasto i jego historię. Wraz ze Zbigniewem Lubaszewskim z chełmskiego oddziału PTTK wybraliśmy się na małą wyprawę śladem zabytkowych kamienic w Chełmie. Mijamy je prawie codziennie w drodze do pracy, szkoły, podczas zakupów czy spacerów i raczej niewiele o nich wiemy.

Przekroczenie prędkości to najpopularniejsze wykroczenie na polskich drogach. W walce z kierowcami mającymi "ciężką nogę" pomóc mają fotoradary zlokalizowane w różnych miejscach naszego miasta oraz województwa.

Borelioza to groźna choroba przenoszona przez kleszcze. Pajęczaki te najczęściej atakują na wiosnę i latem, gdy częściej przebywamy w lasach, parkach czy ogrodach. Zarówno objawy, jak i leczenie boreliozy może być długie i wyczerpujące, dlatego terapię warto wesprzeć leczniczym działaniem ziół. Złagodzą one stan zapalny i pomogą uporać się z uciążliwymi symptomami choroby takimi jak ból stawów, głowy czy zmęczenie. Sprawdź, jakie zioła stosować przy boreliozie.

To ciekawa, jedyna w swoim rodzaju, podróż w przeszłość. Na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Zamościu można znaleźć bardzo interesująca zakładkę. Nosi ona tytuł „Tych obiektów już nie ma”. Umieszczono tam kilkadziesiąt archiwalnych zdjęć dawnego Zamościa. Niektóre są bardzo piękne. Na wielu z nich różne zakątki miasta wyglądają niezwykle interesująco. Trudno je czasami rozpoznać, bo... wiele domów i innych obiektów zburzono, przebudowano.

Małgorzata Kożuchowska jest mamą ośmioletniego Jasia. Na zdjęciach, które co jakiś czas publikuje w mediach społecznościowych, choć nie widać nigdy twarzy chłopca, można dostrzec więź, jaka łączy ją z synkiem. Aktorka urodziła go mając już 43 lata i - jak sama mówi - był to ostatni możliwy moment na macierzyństwo. Kożuchowska żałuje jednak jednej rzeczy...

Mieszkańcy zamojskiego osiedla Karolówka mają różne zastrzeżenia do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Zamościu. Od dawna pojawiają się głosy, że kursów jest tam za mało, a autobusy nie zawsze są punktualne. Temat powrócił na ostatniej sesji zamojskiej Rady Miejskiej (obrady odbyły się 24 kwietnia).