Prasówka Chełm 25.05.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Chełmie nie minęło Cię nic ważnego

To była wspaniała rywalizacja. Druhowie z Alojzowa po raz kolejny wygrali Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, które odbyły się w minioną niedzielę w gminie Leśniowice, pow. chełmski. Drugie miejsce zajęła OSP z Leśniowic, a trzecie OSP z Pliskowa. Strażakom kibicowali mieszkańcy gminy i goście, którzy licznie przybyli na zawody.

Dla Polaków domy parterowe z poddaszem użytkowym są bezkonkurencyjne – wybrało je 81 proc. budujących w 2022 r. Popularność tracą za to domy piętrowe i – co może zaskakiwać – piwnice. Widać też, że przy budowie domu coraz częściej zwracamy uwagę na ekologię, m.in. wybierając do ogrzewania pompę ciepła.

Biuro Prognoz Hydrologicznych IMGW w Krakowie wydało ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami poziomu wód w rzekach na Lubelszczyźnie.

Do groźnego wypadku doszło we wtorek w gminie Susiec. Dwuletni chłopiec pozostając przez chwilę bez opieki dorosłych wpadł do zbiornika na szambo. Na miejscu interweniował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.