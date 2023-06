Prasówka Chełm 24.06.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Chełmie nie minęło Cię nic ważnego

Powstała pierwsza innowacyjna zero-energetyczna, hybrydowa hydrofitowa oczyszczalnia ścieków w regionie. Jest to sposób naukowców na skuteczną ochronę zasobów wodnych, funkcjonujący w zgodzie z przyrodą i oparty na wykorzystaniu jej zasobów.

Prezes Jarosław Kaczyński postanowił powierzyć mi obowiązki szefa gabinetu politycznego. To funkcja, którą już pełniłem podczas poprzedniej obecności Pana Prezesa w rządzie, więc traktuję to jako docenienie mojej dotychczasowej pracy i jestem wdzięczny za zaufanie – mówi w rozmowie z „Kurierem” Michał Moskal, szef gabinetu politycznego wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego.

Radzyńscy kryminalni ustalili tożsamość kierującego pojazdem, który we wtorek (20 czerwca) po godzinie 23 śmiertelnie potrącił 42-letniego motorowerzystę i uciekł z miejsca wypadku.

W piątek (23 czerwca) policja zatrzymała mężczyznę, który od pewnego czasu nękał studentów Wydziału Filologicznego UMCS. Mężczyzna obnażał się i onanizował na oczach studentek.

Andrzej Sołtysik to dziennikarz radiowy i telewizyjny, który od kilkunastu lat prowadzi popularną śniadaniówkę. Właśnie media obiegła zaskakująca informacja, że nie zobaczymy go już więcej w porannym programie „Dzień dobry TVN”. Zaglądamy do krakowskiego domu prezentera, w którym mieszka wraz z żoną i synkiem. Zobacz, jak się komfortowo urządził w Krakowie Andrzej Sołtysik.