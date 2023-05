Prasówka Chełm 23.05.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Chełmie nie minęło Cię nic ważnego

To dobra wiadomość dla mieszkańców gminy Leśniowice. Wkrótce realizowane będą kolejne ważne inwestycje w gminie.

New Digital

Dedykowany do modelu:uniwersalny;Gwarancja:24 mies...

Kolor:złoty;Marka:Kenwood ;Seria:Major Titanium, C...

Dedykowany do modelu:uniwersalny;Gwarancja:24 mies...

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Chełmie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Szokujące doniesienia w sprawie trenera Motoru Lublin Goncalo Feio. O Portugalskim szkoleniowcu było głośno, kiedy doszło do jego konfliktu z prezesem klubu Pawłem Tomczykiem, w efekcie którego prezes klubu wylądował w szpitalu. O pracy portugalskiego szkoleniowca, który cały czas prowadzi Motor, wypowiedział się jego były asystent Martin Bielec.

Gdyby dzisiaj rządziła PO, nie tylko nie byłoby pieniędzy na waloryzację programu Rodzina 500 plus, ale nie byłoby w ogóle żadnego programu – mówi wiceminister finansów Artur Soboń.

Nie tylko osoby z nadciśnieniem, ale również wszyscy dorośli i dzieci powinni co jakiś czas mierzyć ciśnienie krwi. Jest to jedno z podstawowych badań, które pozwala na ocenę zarówno pracy serca, jak i ogólnego stanu zdrowia. Nadciśnienie nie zawsze bowiem daje objawy, a nieleczone może doprowadzić nawet do zawału serca lub udaru mózgu i śmierci. Zobacz, jakie jest prawidłowe ciśnienie krwi i jakich błędów unikać, aby dobrze je zmierzyć.