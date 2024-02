Prasówka Chełm 23.02.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Chełmie nie minęło Cię nic ważnego

Wszystko jak z płatka Nie ma zadania nie do wykona...

Centrum Kultury w Siennicy Różanej zaprasza na kolejny koncert do Dworu Sztuki. Tym razem będzie ogromna niespodzianka, bo przed publicznością wystąpi zespół Somethingski Trio z gościnnym udziałem Olafa Derigalsoffa. Koncert odbędzie się 3 marca o godz. 17.00.

Tatry były widoczne z Godziszowa na Roztoczu. Odległość między punktami obserwacji wyniosła 241 km. To najdalsza odległość obserwacji tych gór. Polskie góry zostały także sfotografowane z Rzeczycy Księżej i Dąbrowicy na Wyżynie Lubelskiej. Odległość do najdalszego widocznego szczytu - Lodowej Kopy to 235,7 km.

Policjanci zatrzymali poszukiwanego 33-letniego mechanika samochodowego. Był poszukiwany za przywłaszczenie, wpadł... bo nie chciał oddać klientce samochodu.

Tragiczny finał poszukiwań 27-latki z Konopnicy. Prokuratura będzie badała szczegóły sprawy.

Na miejscu pracują służby ratunkowe. Droga jest częściowo zablokowana, wprowadzono ruch wahadłowy.