Prasówka Chełm 22.09.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Chełmie nie minęło Cię nic ważnego

Warto w najbliższym czasie zajrzeć do Chełmskiej Biblioteki Publicznej i obejrzeć wystawę „Ku wolności – droga do demokracji”, która jest dostępna w wypożyczalni głównej chełmskiej biblioteki.

To wspaniała inicjatywa Stowarzyszenia Cyfrowy Dialog na rzecz chełmskiego samorządu, która przyczyni się do wsparcia edukacji w Chełmie. Dzięki Stowarzyszeniu 60 tabletów Fire HD oraz 80 czytników e-booków Kindle Paperwhite trafiło do 10 chełmskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jest to znaczący krok w dostarczaniu nowoczesnych narzędzi edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli.