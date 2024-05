Prasówka Chełm 22.05.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Chełmie nie minęło Cię nic ważnego

Do Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie trafiło pięć plecaków ratowniczych. Będą one na wyposażeniu zespołów poszukiwawczo-ratowniczych na granicy z Białorusią.

Do groźnego wypadku doszło w piątek (17 maja) po 13 na ul. Lubartowskiej w Parczewie. Na DW815 volvo zderzyło się z ciężarówką, bo nie udzieliło jej pierwszeństwa przejazdu podróżującemu drogą wojewódzką mercedesowi. Do szpitala z obrażeniami ciała trafił kierowca osobówki i dwie pasażerki.

Sadownicy z pow. opolskiego apelują do rządu o pomoc w związku ze szkodami spowodowanymi niedzielnym gradobiciem. Według nich straty wynoszą nawet do 100 proc., na co wpływ miały również kwietniowe przymrozki. Dzisiaj (20 maja) do Chodla pojechał wojewoda lubelski, a plantatorzy zapowiedzieli swój udział w czwartkowej komisji rolnictwa.