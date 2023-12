Prasówka Chełm 21.12.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Chełmie nie minęło Cię nic ważnego

Czy to dobry czas na prasówkę? Zobacz, które wiadomości nasi czytelnicy wczoraj czytali najchętniej w Chełmie.

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.12, w Chełmie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Chełm. Akcja "Ciepły talerz" dla potrzebujących”?

Prasówka Chełm 21.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Chełm. Akcja "Ciepły talerz" dla potrzebujących "Ciepły talerz” to nie tylko hasło akcji, ale przede wszystkim gest bezinteresowności i szacunku do drugiego człowieka. To przywrócenie wiary w dobro, życzliwość i mądra pomoc dla tych, którzy jej potrzebują. W życiu bywa różnie. Czasem ciepła zupa staje się marzeniem.

📢 Chełm. Będzie sylwestrowa zabawa z zespołem Kombii na placu Łuczkowskiego. Zabraknie niestety nowych iluminacji Chełmianie po kilku latach przerwy w tym roku będą mogli wspólnie witać nadchodzący nowy 2024 rok. Sylwestr miejski odbędzie się na placu Łuczkowskiego, a gwiazdą będzie zespół Kombii. Sylwestrowa zabawa rozpocznie się około godz. 11-ej. Czy podczas sylwestrowej zabawy będą jeszcze inne atrakcje dowiemy się wkrótce.

📢 Wierzbica. Wystawili jasełka i podzielili się opłatkiem w przedszkolu. Zobaczcie zdjęcia Okres świąt Bożego Narodzenia jest czasem magicznym szczególnie dla dzieci. Spotkanie opłatkowe, które odbyło się w grupie pięciolatków z Gminnego Przedszkola w Wierzbicy miało przepiękną oprawę. Przedszkolaki wystawiły bowiem wzruszające jasełka, które mieli okazję podziwiać rodzice i goście.

Prasówka 21.12 Chełm: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Chełmie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pojawią się Miejsca Obsługi Podróżnych na obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i budowę Miejsc Obsługi Podróżnych na obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu S17.

📢 „Spanie, picie i jedzenie daje trosk zapomnienie”. Przestrogi i komunikaty płynące ze staropolskich snów "Widziałem we śnie pannę Elżbietę Bartlównę w zalotach (...). Następnie śniło mi się, jakby zmarły niedawno Woronow przypijał do mnie kieliszkiem gorzałki, ale ja ją ledwo spróbowałem. Mając jednak ufność w Bogu, zaprawdę nie będę zawstydzony na wieki" – notował Bazyli Rudomicz, zamojski uczony i kronikarz 8 sierpnia 1658 r. Jego sny bywały bardzo różne. Niektóre miały charakter dewocyjny. I były niezwykle rozbudowane. Nie tylko on takie miewał.

📢 Pięcioro członków Rady Programowej szczebrzeszyńskiego festiwalu rezygnuje z członkostwa. Wśród nich są Justyna Sobolewska i Michał Rusinek „Szanowni Państwo, przyjaciele Festiwalu Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie. Niżej podpisani złożyli rezygnację z członkostwa w Radzie Programowej festiwalu Stolica Języka Polskiego” – czytamy w oświadczeniu, które zamieszczono m.in. na stronie szczebrzeszyńskiego festiwalu. 📢 Kevin sam w domu 3, czyli Zemsta Kevina – zwiastun. Bawiąca do łez parodia zapowiedzi nowej części kultowego filmu Jak co roku na święta w telewizji pojawi się seria „Kevin sam w domu”, a dla jej fanów mamy niespodziankę. Zobaczcie przezabawny zwiastun filmu „Kevin sam w domu 3”, który w przypadku prawdziwości, zapowiadałby niezłe widowisko, gdyby nie był smaczkiem dla miłośników. Koniecznie trzeba zobaczyć ten zabawny trailer. 📢 Znany aktor przed sądem w Olecku Jak wynika z ustaleń prokuratury z Olecka, która wniosła do sądu akt oskarżenia przeciwko Rafałowi I., aktor miał dotkliwie pobić 35-letniego Dawida K., który był przez niego zatrudniony.

📢 Gmina Krasnystaw. Zainspirowani mjr Sokołowskim. Podsumowanie konkursu wojewódzkiego. Zobacz zdjęcia Zakończył się pierwszy Wojewódzki Konkurs o Stanisławie Sokołowskim, organizowany przez Zespół nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie. Jego podsumowanie odbyło się w sobotę 16 grudnia, a okazją była 110. rocznica urodzin nauczyciela, sportowca, olimpijczyka, przyjaciela Janusza Kusocińskiego oraz żołnierza września 1939 roku i Polskiego Państwa Podziemnego, zamordowanego przez UB i NKWD w 1945 roku.

📢 Powiat chełmski postawił na budowę i przebudowę dróg oraz scalenia Z perspektywy dwóch kadencji patrzę z optymizmem w przyszłość, bo bardzo często spotykam się

z mieszkańcami, znam ich oczekiwania i widzę, że jest akceptacja tego co robiliśmy do tej pory i co zamierzamy robić w przyszłości - mówi Piotr Deniszczuk, starosta chełmski.

📢 Świąteczne spotkanie wigilijne z seniorami w Leśniowicach. Zobacz zdjęcia Jednym z najpiękniejszych zwyczajów związanych z Bożym Narodzeniem jest zwyczaj dzielenia się opłatkiem i składania sobie życzeń przy wigilijnym stole. W radosnym nastroju zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia spotkali się seniorzy z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 7 w Leśniowicach. 📢 Powiat chełmski postawił na budowę i przebudowę dróg oraz scalenia – Z perspektywy dwóch kadencji patrzę z optymizmem w przyszłość, bo bardzo często spotykam się z mieszkańcami, znam ich oczekiwania i widzę, że jest akceptacja tego co robiliśmy do tej pory i co zamierzamy robić w przyszłości – mówi Piotr Deniszczuk, starosta chełmski. 📢 Tak wyglądają świąteczne dekoracje na zamojskim Rynku Wielkim. Prezenty, choinka i szopka (zdjęcia) Dekoracje świąteczne można już oglądać na zamojskim Rynku Wielkim oraz na sąsiednich, staromiejskich ulicach. Przygotowali je m.in. uczniowie miejscowych szkół średnich pod kierunkiem swoich nauczycieli.

