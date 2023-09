Prasówka Chełm 21.09.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Chełmie nie minęło Cię nic ważnego

W Chełmie zakończyło się głosowanie przeprowadzone wśród mieszkańców w ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Wiemy już jakie projekty wybrali mieszkańcy do realizacji w przyszłym roku. Spośród zgłoszonych 41 projektów wybranych zostało 23. Na zadania w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczona została kwota 2,5 mln złotych

Już w najbliższą sobotę 23 września Chełm stanie się gospodarzem finałów trzeciego sezonu PGE Nowy Poziom Polskiej Ligi Esportowej. Będą to nie tylko fascynujące rozgrywki, ale także doskonała okazja dla mieszkańców Chełma i okolic, młodych i starszych, aby włączyć się w świat esportu. Wydarzenie odbędzie się w Chełmskiej Bibliotece Publicznej.

„Z przykrością informujemy i prosimy o pomoc w poinformowaniu Państwa odbiorców o odwołaniu piątkowego koncertu zespołu Sabionetta, który miał odbyć się w Synagodze 22 września (o godz. 17) w ramach Jubileuszu 40-lecia Capelli all’ Antico” – czytamy w komunikacie nadesłanym do naszej redakcji z Zamojskiego Domu Kultury. Pozostały program jednak nie zmienia się.

180 psów i 15 kotów przebywa aktualnie w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Zamościu. - Po wakacjach odnotowaliśmy spadek liczby adopcji naszych czworonogów. Mam nadzieję, że teraz się to zmieni - mówi Piotr Łachno, kierownik placówki.

Spotkaliśmy się w domu 85-letniego Gustawa Barana w Huszczce Małej w gminie Skierbieszów. Mężczyzna pokazał nam rodzinny album z pożółkłymi fotografiami. To rodzinne skarby, które były „pretekstem” do snucia opowieści o dziejach gminy Skierbieszów i całej Zamojszczyzny. Nie tylko. Na zdjęciach uwiecznieni zostali Janina z domu Struzik i Piotr Baran, rodzice gospodarza, Władysław Jeleń i Mieczysław Struzik, rozstrzelani przez Niemców partyzanci Armii Krajowej i wiele innych osób. Specjalne miejsce w tych opowieściach zajmuje jednak Bolesław Struzik, dziadek pana Gustawa. To była ciekawa postać.