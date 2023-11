Prasówka Chełm 15.11.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Chełmie nie minęło Cię nic ważnego

Praca szuka człowieka! W związku z tym przygotowaliśmy dla was najciekawsze oferty opublikowane na stronie lubelskiego Powiatowego Urzędu Pracy. Wysokość wynagrodzeń w prezentowanych ogłoszeniach to nawet ponad 5 tys. złotych brutto. Zobacz, gdzie możesz się zatrudnić.

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

To będzie prawdziwe święto teatru. Od 17 do 19 listopada w Chełmie trwać będą Ogólnopolskie Spotkania Profesjonalnych Teatrów Amatorskich. To już ich dziewiąta edycja. Podczas trzech dni na deskach Chełmskiego Domu Kultury zaprezentuje się sześć teatrów z Lublina, Warszawy, Krakowa, Rzeszowa, Bytomia i z Ludwina. Wstęp na wszystkie spektakle jest bezpłatny.

Czy pamiętacie tę wspaniałą tradycję wysyłania kartek świątecznych? Przypominacie sobie, jakie życzenia się na nich pisało? Ciepła, miłości, spokoju... My życzymy Wam ogromnej ekologicznej kreatywności i wygranej w naszym świątecznym konkursie.

Czym zastąpić czapkę jesienią i zimą? Mamy dla was przegląd modnych i ciepłych alternatyw. Jeżeli należysz do tych osób, dla których czapki to znienawidzony element kobiecej garderoby, to dobrze trafiłaś. Zobacz, co możesz nosić na głowie podczas chłodnych dni.

Agencja Mienia Wojskowego co roku sprzedaje sprzęt, który nie jest już wykorzystywany przez Wojsko Polskie. W ofercie znajdziemy zarówno przedmioty codziennego użytku, jak i pojazdy specjalistyczne, samochody osobowe czy radiotelefony. Jak kupić sprzęt wojskowy i gdzie znajdziemy najlepsze okazje?