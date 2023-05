Prasówka Chełm 13.05.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Chełmie nie minęło Cię nic ważnego

Sprawdź, gdzie dostaniesz najlepsze lody w Chełmie. Bez wątpienia wszyscy kojarzą je z latem. Chyba nikt nie wyobraża sobie gorącego, słonecznego dnia bez ożywczego deseru, jakim właśnie są. Zerknij do historii, aby sprawdzić gdzie były ich początki. Zajrzyj do katalogu firm i przekonaj się, jakie smaki oferują lodziarnie w Chełmie.

Do ciekawego konkursu zachęca wszystkich Cemex. Firma od 2011 roku wspiera ochronę pustułek zamieszkujących tereny cementowni należących do firmy. Wtedy też założono dla nich w chełmskiej Cementowni pięć budek lęgowych na kominie oraz wieży wymienników ciepła. Można je podpatrwać codziennie dzięki zamontowanym kamerom i wziąć udział w konkursie.

Róż to kolor, który króluje w modnych projektach kuchni w 2023 roku. Podpowiadamy, jak wykorzystać tę barwę we wnętrzu. Zobacz, z jakimi kolorami warto połączyć kolor różowy, żeby kuchenna aranżacja zachwycała gości. Sprawdź, z jakimi materiałami dobrze się będą komponowały różowe fronty, żeby stworzyć ponadczasową i eleganckie wnętrze na lata.

Już w najbliższy wtorek 16 maja do Włodawy zjadą literaci z Polski, Litwy i Ukrainy. Okazją do spotkania w nadbużańskim miasteczku będzie V Międzynarodowy Trójstyk Literacki, który rozpocznie uroczysta gala w sali konferencyjnej włodawskiego ratusza.

Elżbieta Romanowska będzie nową prowadzącą „Nasz nowy dom”. To z pewnością ucieszy jej fanów i wiele kobiet, które inspirują się aktorką w kwestii stylizacji dla pań plus size. Jaki jest sekret jej wyglądu? To odpowiednio dobrane do figury ubrania, które pokazują, to co jest w niej najpiękniejsze. Zobacz stylizacje dla pań o okrąglejszych kształtach, które nosi Elżbieta Romanowska.