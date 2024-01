Prasówka Chełm 12.01.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Chełmie nie minęło Cię nic ważnego

Czasy są stresujące, jednak na szczęście istnieją salony masażu - miejsca, gdzie można zapomnieć o wszystkich problemach dnia codziennego, zrelaksować się i oddać swoje ciało w utalentowane ręce specjalistów. Które miejsce jednak wybrać, by z tej przyjemności skorzystać? Oto miejsca najczęściej polecane przez internautów!

To unikalna wystawa. W Muzeum Ziemi Chełmskiej, przy ul. Świętego Mikołaja 4 w Chełmie, w sobotę 13 stycznia, o godz. 17.00 odbędzie się niecodzienny wernisaż „Flashback – kadr pamięci” Moniki Trypuz.

Wszystko jak z płatka Nie ma zadania nie do wykona...

Wyjątkowy i wszechstronny Tak wiele do zaoferowani...

Tablet wyposażony w 8 GB pamięci RAM, co zapewnia ...

Już w przyszłym tygodniu w Chełmie otwarta zostanie miejska stacja paliw. Tankowanie na tej stacji odbywać się będzie samoobsługowo, przez to ma być sprawniej i taniej.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Chełmie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Zakupy w chińskich sklepach są od kilku lat bardzo popularne. Choć modę tę zapoczątkował AliExpress oraz Wish, pojawia się coraz więcej tego typu miejsc. Znaleźć tam można naprawdę dziwne i zaskakujące przedmioty, również jak chodzi o gadżety elektroniczne i związane z grami. Zobacz 7 najdziwniejszych przedmiotów, które można zamówić z Chin.

To ważne zmiany. Nowym starostą hrubieszowskim został Józef Kuropatwa, szef ludowców oraz dotychczasowy przewodniczący Rady Powiatu w tym powiecie. Zastąpił on na tym stanowisku Anetę Karpiuk. Wymieniono też zarząd powiatu. Kiedy to wszystko się stało? Zmiany zostały dokonane na... sesji opłatkowej.

Olga Bończyk odważnie odsłoniła ciało. W środę (10 stycznia) odbyła się Karnawałowa Gala Gwiazd. Na imprezie pojawiło się mnóstwo celebrytek, a wraz z nimi szereg błyszczących, kolorowych i balowych stylizacji. Szczególną uwagę zwróciła na siebie aktorka Olga Bończyk, która wystąpiła w kilku kreacjach, w tym w prześwitującej sukni. Zobacz zdjęcia z wydarzenia!