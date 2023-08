Prasówka Chełm 10.08.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Chełmie nie minęło Cię nic ważnego

Co to znaczy być kreatywnym i myśleć nieszablonowo? Na takie pytania dzieci szukały odpowiedzi podczas wyjątkowych zajęć pn. „Opowieść na plastrze drewna”

Już nie Luk Lublin ale Bogdanka Luk Lublin – taką nazwę będzie miał występujący w PlusLidze klub siatkarski z Lublina. W środę stosowną umowę w tej sprawie władze kopalni podpisały z władzami klubu.

To będzie druga już edycja Włodawskiego Festiwalu Sztuki Ulicy. Od 11 do 13 sierpnia na terenie Czworoboku we Włodawie posłuchać będzie można rapowej muzyki, koncertów oraz freestylu.