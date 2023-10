Prasówka 6.10.2023 Chełm. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Chełma

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Do tragicznego zdarzenia doszło w środę (5 października). Kierujący motocyklem Kawasaki 31-latek stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi na pobocze, a następnie rosnące w pobliżu zarośla. Z poważnymi obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala, niestety jego życia nie udało się uratować.

Fashion Week to jedno z najważniejszych i najbardziej popularnych wydarzeń w branży modowej. To właśnie na tym wydarzeniu wszystkie influencerki, gwiazdy i kobiety, które chcą wyglądać stylowo, podglądają to, co będzie na topie w najbliższej przyszłości. Miss Polski Angelika Jurkowianiec podsumowuje to Paris Fashion Week.

Na zamojskim Starym Mieście odbędzie się dzisiaj (5 października) impreza pod hasłem „Rynek pełen smaków”. To wydarzenie rozpocznie się o godz. 16. Na scenie wystąpi Zespół Pieśni i Tańca Zamojszczyzna oraz grupa Weekend.

Utworzenie ekopracowni w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie odbyło się w ramach konkursu „Ekopracownia- zielone serce szkoły” z Programu Regionalnego Wsparcie Edukacji Ekologicznej. Przedsięwzięcie realizowane było od 20 lutego tego roku i zakończyło się 2 października uroczystym otwarciem.