Prasówka 5.05.2023 Chełm. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Chełma

Chociaż sezon wypoczynkowy jeszcze się nie rozpoczął, to jednak podczas ostatniego długiego majowego weekendu nad Jeziorem Białym pojawiło się dużo turystów.

Jak modnie i funkcjonalnie zaaranżować mały balkon? Jaki stolik wybrać, żeby stworzyć idealne miejsce na wypicie filiżanki kawy czy herbaty? Podpowiadamy, jak pomysłowo wykorzystać tę dodatkową przestrzeń mieszkania. Sprawdź, jak funkcjonalnie umeblować niewielki balkon i zobacz, co jest na topie w 2023 roku.

Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) TB128XU - 10.61" - 4/64GB - LTE -...

Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) TB125FU - 10.61" 3/32GB - Wi-Fi -...

Spotkanie z Kazachstanem – krajem jurt i drapaczy chmur odbędzie się w piątek 5 maja o godz. 18.00 w Chełmskiej Bibliotece Publicznej. Będzie to już 89. spotkanie Chełmskiego Klubu Podróżników.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Chełmie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Ma ich być pięć. Każda z parafii powiatu biłgorajskiego otrzyma po 10 tys. zł. Takie dotacje zostaną udzielone na prace konserwatorskie i restauratorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Chodzi o wsparcie dla parafii z Górecka Kościelnego, Biłgoraja, Goraja, Tarnogrodu i Potoku Górnego.

Tego wydarzenia nie można ominąć. Zarina Zaradna to niezwykle utalentowana, młoda harfistka urodzona w Charkowie na Ukrainie. Ma ona już na swoim koncie liczne sukcesy o międzynarodowej randze. Artystka wystąpi w Zamościu w piątek (12 maja). Będzie jej towarzyszył Jakub Czerski, znakomity pianista, kompozytor i dyrygent oraz zamojska Orkiestra Symfoniczna.

To było ważne wydarzenie sportowe oraz znakomita zabawa. We wtorek (2 maja) już po raz dziesiąty został zorganizowany „Bieg wokół Twierdzy Zamość”. Organizatorami przedsięwzięcia było Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Zamościu, KS Agros Zamość oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu.

Zakład Anglistyki Akademii Zamojskiej zorganizował konkursu „Fantastica 2023”. Uczestniczyło w nim 184 uczniów szkół ponadpodstawowych z Biłgoraja, Hrubieszowa, Krasnegostawu, Tomaszowa Lubelskiego i Zamościa. Musieli wiedzieć m.in. co oznaczało imię miecza Gandalfa – Glamdring, co krasnoludy nazywały Sercem Góry oraz po czym poznać hobbita. Zadano im także wiele innych pytań.

Nadchodzi czas Komunii. Maj to tradycyjnie w Polsce miesiąc ważnego wydarzenia: Komunii Świętych. Przystąpienie dziecka do jednego z najważniejszych sakramentów, jest ważną uroczystością dla całej rodziny. Jest także nie lada wyzwaniem: czym obdarować naszą pociechę w tym wyjątkowym dniu? Warto, by dziecko zapamiętało ten szczególny dzień nie tylko poprzez prezenty.

Mieszkańcy Włodawy licznie uczestniczyli w tegorocznych obchodach Narodowego Święta 3 Maja. Po uroczystej mszy świętej w intencji Ojczyzny, która odbyła się w kościele pw. św. Ludwika, poczty sztandarowe i delegacje w asyście orkiestry i kompanii honorowej 19. Chełmskiego Dywizjonu Artylerii Samobieżnej przemaszerowały pod pomnik Tadeusza Kościuszki.

Uroczyste obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja rozpoczęły się w środę z rana koncertem patriotycznym w wykonaniu Szkolnego Chóru “Rapsodia” w Bazylice pw. Narodzenia NMP w Chełmie. Po krótkim koncercie chełmianie wzięli udział we mszy świętej w intencji Ojczyzny.