Prasówka 4.07.2024 Chełm. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Chełma

Warto wybrać się do Siennicy Różanej, aby zobaczyć artystów podczas pracy oraz uczestniczyć w ciekawych wykładach i koncertach. To właśnie Siennicę Różaną wybrali na miejsce 10. LandArt Festiwalu, czyli sztuki ziemi, jego organizatorzy. Uczestnicy m.in. z Francji, Litwy, Korei i Polski rozpoczęli tworzenie swoich dzieł w środę 3 lipca, a efekty pracy zaprezentują 10 dni później.

Trwa VIII Międzynarodowy Spis Bociana Białego. Akcja prowadzona jest przez ornitologów co dziesięć lat (teraz do 14 lipca). Gromadzone są informacje o gniazdach bociana białego, na całym obszarze występowania tego gatunku, czyli w Europie, Azji i Afryce Północnej. Ornitologów można spotkać także w naszym regionie.

Na miłośników szachów czeka wyjątkowe wydarzenie. Będzie to niezapomniane spotkania z Antonim Kozakiem, szachowym mistrzem krajowym i edukatorem szachowym.

Słodki, złocisty dżem z mirabelek na chrupiącej grzance to pyszny początek dnia. Taki dżem jest idealny na śniadanie, do chleba, gofrów i naleśników. Robi się go bardzo łatwo, a efekt zachwyca. Wypróbuj tradycyjny przepis i zrób tego lata wyśmienity dżem mirabelkowy.